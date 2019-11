Przestrzeń i naturalne światło. Apartament na Śląsku

Podzielone na wiele pokojów mieszkanie, stało się eleganckim apartamentem. Usunięto wiele ścian działowych, a nawet częściowo nośne, a przejścia powiększono tak, by salon i hol uzyskały funkcję reprezentacyjną. Na 213 m kw. konsekwentnie zastosowano podłogi imitujące marmur „Calacatta”, który świetnie prezentuje się na dużych powierzchniach. Ciekawym zabiegiem jest też zastosowanie tych samych płytek na wybranych ścianach. Te marmuropodobne płytki wyglądają niezwykle realistycznie, ponieważ zostały stworzone z zastosowaniem cyfrowych technik – zeskanowano prawdziwy marmur, a następnie naniesiono skan na ceramikę technologią HD, stąd ich wierne podobieństwo do oryginału. Pozwoliło to zachować spójność stylistyczną, która podkreśla otwarte przestrzenie. Kolorystyka wnętrza zbudowana jest na trzech kolorach: bieli, czerni i szarości, ożywionych jedynie ekspresyjną grafiką wiszącą przy przejściu na taras. Wszystko to zostało umiejętnie zestawione z drzwiami z ukrytymi ramami i klasycznymi białymi ścianami. I właśnie te drzwi skrywają prywatną część apartamentu, za którymi kryją się sypialnia, łazienka i garderoby właścicieli. W całym wnętrzu zastosowano unikatowe i jednocześnie dyskretne oświetlenie belgijskiej firmy Kreon.

Stolarka okienna i drzwiowa z systemami Reynaers Aluminium

– W planach mieliśmy wyjazd z inwestorem do Belgii, żeby zobaczyć Hi-Finity Reynaers Aluminium na wystawie fabrycznej, żeby zobaczyć to rozwiązanie na żywo. Produkt dopiero został wprowadzony do sprzedaży, ale okazało się, że we Wrocławiu jest obiekt, w którym właśnie montowane są okna Hi-Finity, więc wybraliśmy się do Wrocławia. Okna jeszcze nie były jeszcze do końca wykończone, nie można było sprawdzić ich działania. Ale to wystarczyło, by nasz inwestor podjął decyzję. – tak o projekcie opowiada Maciej Dyląg, architekt z pracowni MMOA.

Duże powierzchnie szklane zostały zastosowane w przeważającej części apartamentu. Niezwykle efektownie prezentuje się część ze stołem w części jadalnej, która została rozszerzona na wiatę tarasową – ściany w tej części lokalu wykonane są niemalże całkowicie ze szkła. Taką możliwość dało postawienie na system SlimLine 38 Reynaers Aluminium, zapewniający maksymalne doświetlenie wnętrza, wyrafinowany wygląd i wysokiej jakości parametry izolacyjności termicznej i infiltracji powietrza. W ten sposób powstała niezwykle efektowna szklana fasada.

Konsekwentna kolorystyka, zastosowanie wielkopowierzchniowych płytek zarówno we wnętrzu, jak i na tarasie, przemyślane oświetlenie, a przede wszystkim otworzenie przestrzeni poprzez wyburzanie ścian i wymianę okien – te wszystkie zabiegi sprawiły, że architektom udało się stworzyć niezwykły, minimalistyczny i wypełniony światłem apartament.