Reynaers Aluminium partnerem konferencji Nowe Oblicze BIM 2019

W tym roku konferencja została podzielona na dwa panele: konferencyjny, który odbędzie się 19 listopada w Multikinie w Złotych Tarasach i warsztatowy – 20 listopada w Oxford Tower. Polscy i międzynarodowi specjaliści technologii BIM podzielą się swoim doświadczeniem i pokażą praktyczne zastosowanie. Wykłady będą tłumaczone symultanicznie.

Zajęcia na warsztatach dedykowane są projektantom z różnych branż związanych z realizacją projektu i przygotowaniem inwestycji. W czasie szkolenia uczestnicy zostaną przeprowadzeni krok po kroku przez cały proces projektowania w technologii BIM. Dodatkowo będzie można poznać branżowe narzędzia wspierające technologię OPEN BIM.

BIM w pracy Reynaers Aluminium

Technologia BIM jest na co dzień wykorzystywana przez Reynaers Aluminium – na tym rozwiązaniu bazuje pokój rzeczywistości wirtualnej AVALON. To innowacyjne narzędzie umożliwia zespołową pracę nad projektem w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można na bieżąco sprawdzać różne warianty – co pozwala na wytypowanie optymalnego rozwiązania jeszcze na etapie projektu. W ten sposób niwelowane są błędy, których często nie da się uniknąć w czasie tradycyjnego projektowania.

Poznaj świat Reynaers Aluminium

W tym roku Reynaers Aluminium zaprezentuje niezwykle intuicyjną, interaktywną aplikację World of Reynaers, wykorzystującą technologię ekranu dotykowego. Dzięki niej można poznać ogrom możliwości, jakie oferują rozwiązania Reynaers Aluminium.Użytkownicy po wybraniu jednego z projektów domów dostępnych w aplikacji mogą dopasowywać do budynku różne systemy i w czasie rzeczywistym zmieniać ich parametry, m.in. sposoby otwierania, a także kolory profili. W ten sposób użytkownicy aplikacji, dzięki realistycznym animacjom, mogą zobaczyć, jakie zalety mają systemy Reynaers Aluminium i w prosty sposób znaleźć najlepsze rozwiązanie do swojego projektu. Konferencja Nowe Oblicza BIM to świetna okazja do dzielenia się informacjami za pomocą multimedialnych technologii.

REYNAERS ALUMINIUM to czołowy europejski producent innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych systemów aluminiowych dla okien, drzwi, ścian osłonowych, systemów przesuwnych, osłon przeciwsłonecznych

oraz ogrodów zimowych. Produkty marki są dziś dostępne w przeszło 70 krajach na 5 kontynentach.

Ponad pół wieku doświadczenia, nowinki technologiczne wprowadzane na podstawie wyników ponad 150 badań, a także wykwalifikowana kadra licząca ponad 2200 pracowników, pozwalają firmie tworzyć produkty gwarantujące najlepszą jakość i funkcjonalność połączoną z estetyką i niebanalnym designem.