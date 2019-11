Together for Better: 30 lat obecności Reynaers Aluminium w Polsce

Wszystko zaczęło się w 1965 roku w Duffel w Belgii, gdzie Jan Reynaers stworzył Aluminium Construction Reynaers jako firmę rodzinną. Od początku był to biznes skupiony na wartościach, właściciele kładą duży nacisk na innowacyjność, doskonałość, lojalność i szacunek. Dzięki tak solidnym podwalinom przedsiębiorstwo rozwijało się dynamicznie, z roku na rok rozszerzając swoją działalność o kolejne rynki, również Polskę, w której Reynaers jest obecnyod 30 lat.